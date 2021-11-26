Антоніо Конте зробить висновки після історичного фіаско "шпор" у Словенії, інформує Express.

Гучне фіаско Конте у відеоогляді матчу Мура – Тоттенхем – 2:1

Четверо гравців ризикують бути виставлені на трансфер вже у січні. Давінсон Санчес був знищений вінгером Мури Томі Хорватом і призвів до обох пропущених голів. Мет Догерті у схемі Конте отримав улюблену роль вінгбека, але також нічим позитивним не відзначився. Ситуації Деле Аллі і Танге Ндомбеле схожі. Обидва мали напружені стосунки з Моурінью і розраховували на ренесанс у інших тренерів. Втім, ні Нуну, ні Конте наразі не знайшли ключ для вдалої гри зіркових хавбеків.

Transfermarkt оцінює опальну четвірку на загальну суму у 123 млн євро. Якщо Тоттенхему вдасться продати когось зі списку, то Конте отримає більший бюджет на зимове підсилення.

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