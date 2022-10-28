Ювентус вивчає можливість запрошення 53-річного італійського фахівця на посаду наставника, інформує La Gazzetta dello Sport.

Ювентус залишився непохитним щодо відставки Аллегрі – туринці не змогли вийти у плей-офф Ліги чемпіонів

У керівництва "Старої синьйори" починають з'являтись сумніви щодо Массіміліано Аллегрі і майбутнього команди під його керівництвом. Там вважають, що нинішній алленаторе не здатен успішно працювати з молоддю.

На Конте покладають великі надії щодо повернення переможного ДНК Юве. Якщо пропозиція від туринців, з якими Антоніо пропрацював близько 4 років, надійде, він нібито готовий прийняти її.

Зараз італієць тренує Тоттенхем, його контракт розрахований до кінця поточного сезону. В АПЛ "шпори" йдуть третіми, а в ЛЧ мають непогані шанси на плей-офф.

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