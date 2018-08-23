Конте може очолити Манчестер Юнайтед

Нині безробітний Антоніо Конте приєднався до списку претендентів на заміну Жозе Моурінью на посаді головного тренера Манчестер Юнайтед.

49-річний фахівець увійшов до списку кандидатів на посаду керманича "червоних дияволів", повідомляє Football Italia.

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За інформацією джерел видання, у босів манкуніанців наростає незадоволення через постійні конфлікти Жозе Моурінью із капітаном Полем Погба та менеджментом в особі віце-президента МЮ Еда Вудворда.

Проте, основним претендентом на заміну португальському тренеру залишається екс-керманич мадридського Реала Зінедін Зідан. Раніше стало відомо, що фанати Манчестер Юнайтед орендували літак на матч проти Бернлі та підготували банер проти Глейзерів та Вудворда.