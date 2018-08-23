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Конте може очолити Манчестер Юнайтед

21:38 613 Читать на русском
Конте може очолити Манчестер Юнайтед
Антоніо Конте / Reuters

Нині безробітний Антоніо Конте приєднався до списку претендентів на заміну Жозе Моурінью на посаді головного тренера Манчестер Юнайтед.

49-річний фахівець увійшов до списку кандидатів на посаду керманича "червоних дияволів", повідомляє Football Italia.

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За інформацією джерел видання, у босів манкуніанців наростає незадоволення через постійні конфлікти Жозе Моурінью із капітаном Полем Погба та менеджментом в особі віце-президента МЮ Еда Вудворда.

Проте, основним претендентом на заміну португальському тренеру залишається екс-керманич мадридського Реала Зінедін Зідан. Раніше стало відомо, що фанати Манчестер Юнайтед орендували літак на матч проти Бернлі та підготували банер проти Глейзерів та Вудворда.

Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Антоніо Конте Антоніо Конте
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