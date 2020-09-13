Наставник міланців Антоніо Конте не бачить 28-річного данця у своїй команді, повідомляє Calciomercato.

Інтер близький до продажу Годіна

Тренер Інтера вважає, що Еріксен занадто ледачий і не може належним чином працювати без м'яча. Конте потрібен більш жорсткий і потужний гравець в центр поля – преса пише про Відаля чи Канте. Втім, наразі Інтер не отримав жодної пропозиції щодо Еріксена.

Нагадаємо, "нерадзуррі" лише взимку придбали хавбека у Тоттенхема за 20 млн євро. Його статистика виступів у Серії А – 17 матчів, один гол і два асисти.

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