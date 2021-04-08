"Естетика – це добре, але Скудетто – занадто важливе завдання. У Лізі чемпіонів ми грали в прекрасний футбол, але всі говорили про наш виліт, тому зараз ми повинні сконцентруватися на результатах.

Інтер здолав знекровлений Сассуоло та збільшив відрив від Мілана до 11-ти пунктів

Ми намагаємося високо пресингувати, не піддаючи себе занадто великому ризику. Це дозволяє отримувати максимум з умінь Лукаку, Лаутаро і Хакімі, які можуть нашкодити супернику, якщо мають вільний простір", – наводить слова Конте Football-Italia.

Нагадаємо, Інтер мінімально обіграв Сассуоло (2:1) та відірвався від Мілана, який посідає друге місце у чемпіонаті, на 11 очок.

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