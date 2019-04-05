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Конте готовий очолити Інтер – італієць хоче продати Ікарді

21:34 226 Читать на русском
Конте готовий очолити Інтер – італієць хоче продати Ікарді
Антоніо Конте / соцмережі

Італійський наставник Антоніо Конте все ще перебуває у пошуках клубу.

Колишній наставник Челсі та Ювентуса Антоніо Конте влітку має змінити Лучано Спаллетті на посаді головного тренера Інтера, повідомляє Calciomercato.

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Зазначається, що Конте готовий до перебудови команди та хоче попрощатись з головним бомбардиром Інтера останніх років – Мауро Ікарді. Нагадаємо, аргентинець був позбавлений капітанської пов’язки у міланському клубі та не грав майже 2 місяці.

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На заміну Ікарді Конте хоче придбати більш фізично сильного та менш затратного футболіста – до прикладу, Едіна Джеко з Роми.

Теги
Головне Італія Мауро Ікарді Мауро Ікарді Інтер Інтер Антоніо Конте Антоніо Конте
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