Конте: Гол Фаті вбив Інтер, ми заслужили на більше в Лізі чемпіонів

Головний тренер Інтера Антоніо Конте прокоментував виліт "нерадзуррі" з Ліги чемпіонів після поразки від Барселони (1:2).

"В Інтера були шанси виграти, ми створювали моменти, але зазнавали труднощів з їхньою реалізацією. У мене немає претензій, так як мої гравці віддали всі свої сили. Нам просто не вистачило голу. Замість того, щоб забити, ми пропустили в кінці, і це нас дійсно вбило.

Тріумф каталонської молоді та черговий провал "нерадзуррі" у відеоогляді матчу Інтер – Барселона – 1:2

Бачити гол Ансу Фаті було дуже боляче. Цей гол нас всіх просто вбив. Ми тиснули, створювали шанси, щоб вийти вперед. Мені дуже прикро за вболівальників на Сан-Сіро, які гнали нас вперед від початку і до кінця, створивши прекрасну атмосферу. Все це повинно було закінчитися інакше.

Думаю, ми заслуговували більшого в цій групі. Тим не менш, це все цінний досвід. Ми дуже хотіли вийти з групи, тому зараз всі розчаровані. Але я сказав гравцям, що ми повинні знову підняти голову", – цитує Конте прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, Інтер поступився Барселоні (1:2) та вилетів до Ліги Європи, маючи 7 пунктів в активі.

Інтер – Барселона: справедливість вильоту "нерадзуррі", егоїзм Лаутаро, марнотратство Лукаку та перемога молоді Барси