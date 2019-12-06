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Конте: Фонсека робив важливі речі в Шахтарі

11:16 620 Читать на русском
Конте: Фонсека робив важливі речі в Шахтарі
Антоніо Конте / Сайт Інтера

Головний тренер Інтера Антоніо Конте поділився думками щодо протистояння 15 туру Серії А з Ромою, яку очолює Паулу Фонсека.

 

"Ми повинні якомога краще завершити відрізок перед Різдвом, тоді ми зможемо перевести подих і відновити деяких гравців. У нас залишаються чотири матчі: проти Роми, Барселони, Фіорентини та Дженоа. Треба стиснути зуби і схрестити пальці.

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Фонсека доводить, що він дуже хороший тренер навіть тут, в Італії. Він робив важливі речі в Шахтарі. Італійська ліга дуже вимоглива щодо тактики – потрібен час, щоб підлаштуватися, тому що ви граєте проти опонентів, які дуже добре навчені. Це великий крок, але Фонсека все робить правильно, щоб сформувати свої ідеї та адаптуватися до Серії А. Варто привітати Рому, яка стала дуже конкурентною, сильною та молодою командою", наводить слова Конте RomaPress.

Нагадаємо, саме Інтер після 14 турів очолює таблицю СеріЇ А – 37 очок. Натомість у Роми п'яте місце з 28 пунктами.

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