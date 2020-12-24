Конте: Еріксен чесно зізнався, що хоче піти з Інтера
Головний тренер Інтера Антоніо Конте прокоментував майбутній відхід Крістіана Еріксена
"Я хочу побажати Крістіану всього найкращого. Було правильно, що він чесно зізнався, що хоче піти. Часто буває так, що тренер приймає одну сторону, а менеджери – іншу, але завжди все вирішується за взаємною згодою.
Еріксен офіційно виставлений на трансфер
Ми проводимо оцінки ситуацій з менеджерами, і вони часто збігаються. Потім ми розмовляємо з гравцем, який відповідає нам "так" або "ні". Минулого літа Еріксен говорив нам "ні". Мені дуже шкода, що у ЗМІ я чую суперечливу інформацію", – наводить слова Конте Calciomercato.
Відзначимо, що данський хавбек перебрався на Джузеппе Меацца рік тому за орієнтовно 27 млн євро, але закріпитися в обоймі міланців не зумів. У нинішньому сезоні Крістіан Еріксен провів лише 12 матчів у всіх турнірах, у яких не відзначився результативними діями.
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