"Я хочу побажати Крістіану всього найкращого. Було правильно, що він чесно зізнався, що хоче піти. Часто буває так, що тренер приймає одну сторону, а менеджери – іншу, але завжди все вирішується за взаємною згодою.

Еріксен офіційно виставлений на трансфер

Ми проводимо оцінки ситуацій з менеджерами, і вони часто збігаються. Потім ми розмовляємо з гравцем, який відповідає нам "так" або "ні". Минулого літа Еріксен говорив нам "ні". Мені дуже шкода, що у ЗМІ я чую суперечливу інформацію", – наводить слова Конте Calciomercato.

Відзначимо, що данський хавбек перебрався на Джузеппе Меацца рік тому за орієнтовно 27 млн євро, але закріпитися в обоймі міланців не зумів. У нинішньому сезоні Крістіан Еріксен провів лише 12 матчів у всіх турнірах, у яких не відзначився результативними діями.

Леау побив рекорд швидкострільності в Європі – раніше лідерство тримала Іспанія, а в Німеччині двовладдя