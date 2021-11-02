Конте узгодив контракт зі "шпорами" до червня 2023 року, стверджує журналіст Фабріціо Романо у своєму твіттері.

Тоттенхем офіційно звільнив Ешпіріту Санту

Зазначається, що угода має бути підписана вже сьогодні. Фахівець має усну домовленість з клубом. Велику роль у переговорах відіграв спортивний директор Тоттенхема Фабіо Паратічі, який бажав приходу італійця ще з червня.

Нагадаємо, "шпори" вчора, 1 листопада, звільнили Нуну Ешпіріту Санту з посади головного тренера. Конте вже має досвід роботи в АПЛ, у 2016-2018 роках він очолював Челсі, з яким ставав чемпіоном.

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