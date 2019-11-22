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Конте дав футболістам кілька порад про заняття сексом

17:20 486 Читать на русском
Конте дав футболістам кілька порад про заняття сексом
Антоніо Конте / Eurosport

Головний тренер Інтера Антоніо Конте зізнався, що дає поради своїм підопічним навіть у дуже інтимних питаннях.

"Протягом сезону раджу своїм гравцям займатися швидким сексом з мінімальними зусиллями. Краще використовувати позиції, коли їхні партнери знаходяться зверху. І бажано займатися сексом зі своїми дружинами, оскільки для інших потрібно більше зусиль", – цитує Конте L'Equipe.

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Нагадаємо, Конте очолив Інтер влітку цього року. Під керівництвом 50-річного фахівця команда видала вражаючий старт сезону в Серії А і зараз займає друге місце в турнірній таблиці, відстаючи від Ювентуса на одне очко.

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