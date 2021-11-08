"Паратичі некомпетентний, він і сам не розуміє, як опинився у Тоттенхемі. Він досяг угоди з Фонсекою, а потім вибрав Нуну Ешпіріту Санту з подачі Жорже Мендеша. А тепер він узяв Конте.

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Антоніо спілкувався з Тоттенхемом у червні та відмовив, а через кілька місяців уже погодився. Але чому його ніколи не розглядали ні Барселона, ні Реал, ні Баварія, топові команди? Всі кажуть, що він феномен, досягає успіху, але найтоповіші команди ніколи не хотіли його найняти. Манчестер Юнайтед теж не контактував із ним. Думаю, що ці топ-4 клуби світу, а також Мілан, які творили історію футболу, ніколи не цікавилися Конте.

Він не має статусу топ-тренера, він тренер не першого і навіть не другого, а третього рівня. Він хороший при перебудові, але гарну гру, що приносить результат, він поставити не може", – цитує Кассано Juventus News 24.

Нагадаємо, через незадовільні результати на старті сезону Тоттенхем звільнив Нуну Ешпіріту Санту з посади наставника "шпор" і призначив на його місце Антоніо Конте.

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