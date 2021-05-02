Конте – про близьке Скудетто: Тішимося, що перервемо 9-річну гегемонію Ювентуса
Головний тренер Інтера Антоніо Конте запевнив, що його команді під силу самим завоювати омріяний трофей, не сподіваючись на осічки конкурентів.
"Ми знаємо, що близькі до Скудетто і абсолютно спокійні. Не думаю, що буде правильно залежати від когось.
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Знаємо, що досягли такого великого відриву завдяки своїй роботі і нам не потрібно нікому за це дякувати. Все, як і раніше, в наших руках.
Наше майбутнє можливе чемпіонство стало наслідком постійного зростання рівня команди в усіх сферах, включаючи психологічну. Гравці тепер представляють собою міцну команду. Ми знаємо, що можемо увійти в історію клубу, тому що перервемо дев'ятирічну гегемонію Ювентуса. Це дуже тішить, гравці заслужили похвали", – цитує Конте Football Italia.
Нагадаємо, якщо Аталанта сьогодні не зможе перемогти Сассуоло, Інтер достроково стане чемпіоном Італії.
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