Головний тренер Інтера Антоніо Конте запевнив, що його команді під силу самим завоювати омріяний трофей, не сподіваючись на осічки конкурентів.

"Ми знаємо, що близькі до Скудетто і абсолютно спокійні. Не думаю, що буде правильно залежати від когось.

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Знаємо, що досягли такого великого відриву завдяки своїй роботі і нам не потрібно нікому за це дякувати. Все, як і раніше, в наших руках.

Наше майбутнє можливе чемпіонство стало наслідком постійного зростання рівня команди в усіх сферах, включаючи психологічну. Гравці тепер представляють собою міцну команду. Ми знаємо, що можемо увійти в історію клубу, тому що перервемо дев'ятирічну гегемонію Ювентуса. Це дуже тішить, гравці заслужили похвали", – цитує Конте Football Italia.

Нагадаємо, якщо Аталанта сьогодні не зможе перемогти Сассуоло, Інтер достроково стане чемпіоном Італії.

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