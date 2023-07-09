Минулого літа бразилець приєднався до "шпор" за 50 млн фунтів, але демонстрував жахливу результативність і всівся на лаву запасних. Коли Конте вкотре дав Рішарлісону "крихти" у матчах ЛЧ проти Мілана, гравець не витримав і в інтерв'ю назвав сезон "лайном".

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"Я припустився помилки, коли дав те інтерв'ю і просив грати більше. Пізніше я перепросив і сказав, що Конте може покарати мене. Він відповів, що він бос і покаже мені це. Антоніо майже 2 години лаяв мене перед всією командою на тренуванні", – розповів Рішарлісон в інтерв'ю Que Papinho!

Італієць нібито пробачив підопічному вибрик, проте незабаром сам покинув Тоттенхем. Рішарлісон завершив дебютний сезон з жалюгідними показниками – 3 голи та 4 асисти за 1470 хвилин на полі.

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