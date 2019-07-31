toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ЄВГЕН ХАЧЕРІДІ МАР'ЯН ШВЕД КАРПАТИ - ДИНАМО ОЛЕКСАНДРІЯ - ШАХТАР ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Консорціум на чолі з легендою Челсі купив Сампдорію за 140 мільйонів євро

16:40 503 Читать на русском
Консорціум на чолі з легендою Челсі купив Сампдорію за 140 мільйонів євро
Джанлука Віаллі / LaPresse

Ера Массімо Ферреро в генуезькій Сампдорії підійшла до завершення.

За інформацією кількох італійських джерел, президент Сампдорії Массімо Ферреро продав клуб за 140 мільйонів євро консорціуму, яким керує Джанлука Віаллі.

Батістута та Руй Кошта можуть повернутися до Фіорентини

Il Secolo XIX стверджує, що Ферреро вже поділився цією інформацією зі своїми колегами, президентами клубів Серії А, під час зустрічі в офісі ліги.

Цікаво, що останнім часом Сампдорія перестала проявляти активність на траснферном ринку, що також пов'язують з можливою зміною власника. Останнім підписанням команди став Джейсон Мурільо. Про його трансфер оголосили понад 2 тижні тому.

До слова, Джанлука Віаллі захищав кольори Сампи в 1984-1992 рр. Із генуезцями він здобув титул чемпіона Італії в сезоні 1990/91, тричі вигравав Кубок Італії, одного разу – Суперкубок Італії, а також здобув Кубок кубків-1990.

blog_ava
Карпати офіційно вийшли з єдиного телепулу – відомий транслятор матчів львів'ян
13:16
3988
Теги
Сампдорія Сампдорія Італія Джанлука Віаллі Джанлука Віаллі Массімо Ферреро
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
21
хв
Карпати
19:30
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук