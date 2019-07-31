Консорціум на чолі з легендою Челсі купив Сампдорію за 140 мільйонів євро

Ера Массімо Ферреро в генуезькій Сампдорії підійшла до завершення.

За інформацією кількох італійських джерел, президент Сампдорії Массімо Ферреро продав клуб за 140 мільйонів євро консорціуму, яким керує Джанлука Віаллі.

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Il Secolo XIX стверджує, що Ферреро вже поділився цією інформацією зі своїми колегами, президентами клубів Серії А, під час зустрічі в офісі ліги.

Цікаво, що останнім часом Сампдорія перестала проявляти активність на траснферном ринку, що також пов'язують з можливою зміною власника. Останнім підписанням команди став Джейсон Мурільо. Про його трансфер оголосили понад 2 тижні тому.

До слова, Джанлука Віаллі захищав кольори Сампи в 1984-1992 рр. Із генуезцями він здобув титул чемпіона Італії в сезоні 1990/91, тричі вигравав Кубок Італії, одного разу – Суперкубок Італії, а також здобув Кубок кубків-1990.