Головний тренер Порту Сержіу Консейсау знову був вилучений з тренерської лави. На цей раз – у матчі 18 туру чемпіонату Португалії проти Марітіму (0:2).

Під час матчу з Марітіму у Сержіу Консейсау виникли претензії на адресу головного арбітра, за що тренер Порту отримав жовту картку. Але після цього наставник "драконів" не перестав протестувати, і головний суддя матчу Фабіу Веріссіму був змушений дістати з кишені червону картку.

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Як інформує Voetbal International, це вилучення стало для Консейсау вже 22-м у його тренерській кар'єрі. Після вилучення тренеру дозволили зайняти місце на трибунах домашнього стадіону Марітіму.

Помічник головного тренера Вітор Бруну також був вилучений із технічної зони за протести.

Джерело зазначає, що в статусі гравця Сержіу Консейсау вилучався лише 8 разів у своїй кар'єрі. Таким чином, за весь час роботи у футболі 48-річний фахівець заробив уже 30 червоних карток.