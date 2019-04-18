Консейсау: Порту заслуговував на більше в матчі з Ліверпулем

Головний тренер Порту Сержіу Консейсау прокоментував результат матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з Ліверпулем (1:4).

"Я вважаю, що результат несправедливий. Ми не заслуговували гостьової поразки у два м'ячі. Знали, що можемо відіграти цей дефіцит сьогодні і підготували відповідну, на мій погляд, тактику, і спочатку все виходило. Але як тільки вони проникли у наш штрафний майданчик, так відразу й забили гол.

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Ліверпуль завдав 4 ударів по воротах і забив чотири м'ячі – це демонструє, який клас у цієї команди. Ми заслуговували більшого, наші вболівальники заслуговували більшого, але ми залишили приємне враження про португальський футбол. Цей сезон вийшов просто фантастичним. Ми не зможемо його забути. Ліверпуль дуже сильний.

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Трибуни неймовірно підтримували команду, просто неймовірна енергетика. Нам вдалося показати себе в Європі. Мої хлопці зіграли просто фантастично", – цитує Консейсау офіційний сайт УЄФА.