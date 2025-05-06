"Думаю, сьогодні ми знову побачили доказ єдності та сили цієї групи. Ті, хто виходив на заміну, додали щось важливе. Ми змінили позиції – випустили Жоау Фелікса з Санті Хіменесом попереду та трохи розтягнули атаку. Це не заслуга тренера, а майстерність гравців.

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Ми почали грати з однією схемою, а закінчили з іншою. Мені платять, щоб я працював і читав гру. Іноді нам, тренерам, вдається додати щось команді, іноді – ні. Заслуга гравців у тому, що вони вийшли на поле й повірили в те, над чим ми працюємо.

Ми не працюємо лише над однією схемою. Ми працюємо індивідуально, по лініях, а також у командному ключі. Помилки трапляються – як при пропущеному голі. Але коли в нас є більше часу на тренування, ми намагаємось дати гравцям більше рішень. Саме тому ми в Міланелло – повністю зосереджені на роботі над цим. І коли це вдається й ми перемагаємо – ми щасливі", – поділився Консейсау в коментарі MilanNews.

Нагадаємо, Мілан вирвав перемогу над Дженоа (2:1), зумівши за 2 хвилини перетворити поразку на перемогу. Рахунок зрівняв Рафаел Леау, а через хвилину Френдруп відправив м'яч у власні ворота.

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