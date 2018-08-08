toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
ТРАНСФЕРИ СЛАВІЯ ПРАГА - ДИНАМО ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Коновалов: Головне – не розслаблятися в матчі-відповіді, адже варто згадати хоча б 1998 рік

12:30 265 Читать на русском
Коновалов: Головне – не розслаблятися в матчі-відповіді, адже варто згадати хоча б 1998 рік
Славія – Динамо / Фото Футбол 24

Колишній півзахисник Динамо Сергій Коновалов поділився враженнями від матчу кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів Славія – Динамо (1:1).

"Підсумок матчу в Чехії потрібно приймати таким, який він є. Так, Динамо втратило перемогу в компенсований час, але потрібно сказати, що Славія не була слабшою за Динамо.

Чехи близькі нам по духу, тому часто поєдинки між командами з цих країн проходять у впертій боротьбі. Нічого не хочу говорити про справедливість призначення пенальті у ворота Бойка, але м'яч в підсумку опинився за лінією воріт, і це факт.

Буряк: Динамо забило гол з триметрового офсайду

Порадувало інше. Підопічні Олександра Хацкевича вийшли на гру з хорошим настроєм, команда діяла з повною самовіддачею. Відмінно колектив підготувався до стандартних положень пражан. Одним словом Динамо було готове до цього матчу.

При цьому не варто забувати, що цей колектив проходить період становлення. Думаю, установка була не пропустити і по можливості забити. Не все вдалося, але навіть при такому результаті у Динамо хороші перспективи на вихід в плей-офф раунд Ліги чемпіонів.

Головне – не розслаблятися в матчі-відповіді. Можна згадати хоча б 1998 рік, коли після домашньої поразки від Спарти на виїзді ми змогли відігратися, а потім був шлях до півфіналу Ліги чемпіонів. Нехай про таке думає і нинішня плеяда динамівців. Тоді ж колектив за віком був приблизно такий же, як зараз.

Славія – Динамо – відео голів і огляд матчу

Поки "біло-синім" трохи, але є в чому дорікнути. Так, кияни мало забивають, проте головне поки, що є гра і максимальний результат в чемпіонаті. І в Лізі чемпіонів Динамо може пройти Славію. Тим більше що поєдинок, сподіваюся, відбудеться за великої підтримки українських уболівальників", – розповів Коновалов Команда1.

Нагадаємо, Динамо втратило перемогу над Славією на останніх хвилинах виїздного матчу.

Матч-відповідь відбудеться за тиждень, 14 серпня, у Києві.

Ліга чемпіонів3-й кваліф. раунд, перші матчі

Славія Прага - Динамо: Вівторок 07 серпня 2018

Славія Прага
Матч завершено
1 : 1
Динамо
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Ліга Європи Динамо Динамо Сергій Коновалов Славія Прага - Динамо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Бордо хоче орендувати Шабанова, – ЗМІ
    Україна — 11:561955 Бордо хоче орендувати Шабанова, – ЗМІ
5
год
:
43
хв
Зальцбург
20:00
Шкендія
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук