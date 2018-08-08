Колишній півзахисник Динамо Сергій Коновалов поділився враженнями від матчу кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів Славія – Динамо (1:1).

"Підсумок матчу в Чехії потрібно приймати таким, який він є. Так, Динамо втратило перемогу в компенсований час, але потрібно сказати, що Славія не була слабшою за Динамо.

Чехи близькі нам по духу, тому часто поєдинки між командами з цих країн проходять у впертій боротьбі. Нічого не хочу говорити про справедливість призначення пенальті у ворота Бойка, але м'яч в підсумку опинився за лінією воріт, і це факт.

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Порадувало інше. Підопічні Олександра Хацкевича вийшли на гру з хорошим настроєм, команда діяла з повною самовіддачею. Відмінно колектив підготувався до стандартних положень пражан. Одним словом Динамо було готове до цього матчу.

При цьому не варто забувати, що цей колектив проходить період становлення. Думаю, установка була не пропустити і по можливості забити. Не все вдалося, але навіть при такому результаті у Динамо хороші перспективи на вихід в плей-офф раунд Ліги чемпіонів.

Головне – не розслаблятися в матчі-відповіді. Можна згадати хоча б 1998 рік, коли після домашньої поразки від Спарти на виїзді ми змогли відігратися, а потім був шлях до півфіналу Ліги чемпіонів. Нехай про таке думає і нинішня плеяда динамівців. Тоді ж колектив за віком був приблизно такий же, як зараз.

Славія – Динамо – відео голів і огляд матчу

Поки "біло-синім" трохи, але є в чому дорікнути. Так, кияни мало забивають, проте головне поки, що є гра і максимальний результат в чемпіонаті. І в Лізі чемпіонів Динамо може пройти Славію. Тим більше що поєдинок, сподіваюся, відбудеться за великої підтримки українських уболівальників", – розповів Коновалов Команда1.

Нагадаємо, Динамо втратило перемогу над Славією на останніх хвилинах виїздного матчу.

Матч-відповідь відбудеться за тиждень, 14 серпня, у Києві.