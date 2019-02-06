Конор МакГрегор – новий бренд-амбасадор Parimatch

Компанія Parimatch підтверджує свої амбіції світового рівня! Офіційний амбасадор бренду – всесвітньо відомий боєць UFC Конор МакГрегор.

В рамках кампанії з ребрендингу, Parimatch підтвердив підписання контракту з міжнародним чемпіоном UFC Конором МакГрегором, який не боїться сміливих викликів і завжди заряджений перемагати.

"У мене немає ніяких бар'єрів, і я завжди зосереджений на перемозі! Пишаюся тим, що я є частиною Parimatch і зможу поділитися з вами своїм прагненням і силою. Я завжди насолоджуюся сміливими випробуваннями, і я вже заряджений перемагати з Parimatch", – заявив один з найвідоміших бійців сучасності Конор МакГрегор.

Коментуючи ребрендинг, CEO Parimatch Сергій Портнов зазначив: "Наш вибір бренд-амбасадора не випадковий. Як і Parimatch, Конор МакГрегор готовий взяти на себе сміливість бути собою і виходити за рамки спорту. Він відображає силу духу і стиль компанії – динамічний та амбітний".

Бренд Parimatch за 25 років активного розвитку трансформувався в міжнародну букмекерську компанію, яка веде свою діяльність більш ніж у 60 країнах. Щоб підкреслити свій характер та індивідуальність, компанія провела глобальний ребрендинг. В рамках запуску світової кампанії вже опублікований свіжий рекламний ролик, де роль Конора МакГрегора виконав блогер і воркаутер з Казахстану – Іслам Бадургов. Спортсмени познайомилися восени 2018 на турнірі UFC у Гданську, після чого Іслам став займатися в залі Конора SBG з його особистим тренером. "Іслам Бадургов - відмінний хлопець в чудовій спортивній формі. Мені імпонує його сміливість, зухвалість і почуття гумору. Упевнений, він відмінно впорався з роллю Красеня", – сказав Конор.

Комунікаційна платформа "Заряджений перемагати!" розроблена спільно з міжнародним маркетинговим агентством Digital Choo (DC). Основа платформи – енергійність, мінімалізм, динаміка та сміливість. Спеціально для діджитал кампаній і зовнішньої реклами, презентовані віжуали популярних видів спорту в сучасному неоновому стилі.

Новий візуальний стиль Parimatch створений креативним агентством Banda Agency. Тепер логотип увібрав у себе різкість та динаміку, а яскравий неоновий колір Electric Yellow з першого погляду заряджає на перемогу. Оновлений Parimatch дебютує в новому форматі 6 лютого 2019 інтегрованою мультиканальною кампанією.