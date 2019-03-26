toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
ЛЮКСЕМБУРГ - УКРАЇНА ЖУНІОР МОРАЄС ЄВРО-2020 ЗБІРНА УКРАЇНИ

Коноплянка повинен був поступитися власним его, – Євтушенко

14:42 1215 Читать на русском
Коноплянка повинен був поступитися власним его, – Євтушенко
Євген Коноплянка / Футбол 24

Легенда Динамо Вадим Євтушенко вважає, що хавбек "синьо-жовтих" не повинен був "тягнути ковдру на себе" під час матчу проти Люксембургу.

34’ Давід Тюрпель
 
Віктор Циганков 39’
Жерсон Родрігес 93’

Зазначимо, під час матчу проти Люксембургу Коноплянка двічі не влучив у ствір воріт після пробиття штрафних ударів з вигідних позицій. Легендарний гравець Динамо Вадим Євтушнко вважає, що Євген повинен був віддати право бити Руслану Маліновському.

Коноплянка: Ви любите критикувати, давайте всі порадіємо

"Я вважаю, що Женя тут неправий. Як найбільш досвідчений футболіст, він повинен розуміти деякі речі. Він забивав раніше, але Коноплянка зараз не грає довго в команді.

Я не знаю, він сам пам'ятає, коли він бив штрафний? А Маліновський забиває регулярно зі штрафних. Я вважаю це були його точки і потрібно було поступитися своїм его", – передає слова Євтушенка телеканал Футбол

"Чому бив Коноплянка? Він усе запоров". Екс-форвард – про перемогу України, яка може закінчитися грандіозним скандалом

Теги
Люксембург - Україна Євро-2020 Україна Україна Вадим Євтушенко Вадим Євтушенко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
35
хв
Боснія і Герцеговина
21:45
Греція
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук