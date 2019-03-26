Коноплянка повинен був поступитися власним его, – Євтушенко

Легенда Динамо Вадим Євтушенко вважає, що хавбек "синьо-жовтих" не повинен був "тягнути ковдру на себе" під час матчу проти Люксембургу.

Зазначимо, під час матчу проти Люксембургу Коноплянка двічі не влучив у ствір воріт після пробиття штрафних ударів з вигідних позицій. Легендарний гравець Динамо Вадим Євтушнко вважає, що Євген повинен був віддати право бити Руслану Маліновському.

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"Я вважаю, що Женя тут неправий. Як найбільш досвідчений футболіст, він повинен розуміти деякі речі. Він забивав раніше, але Коноплянка зараз не грає довго в команді.

Я не знаю, він сам пам'ятає, коли він бив штрафний? А Маліновський забиває регулярно зі штрафних. Я вважаю це були його точки і потрібно було поступитися своїм его", – передає слова Євтушенка телеканал Футбол

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