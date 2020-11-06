"Коронавірус заважає не лише спорту, а й всьому нашому життю. Ніхто навіть уявити не міг, що таке може бути на сьогоднішній день. Але потрібно просто з цим змиритися і намагатися уникати цього захворювання.

Динамо – Шахтар: "гірники" відмовили Динамо в перенесенні Класичного

COVID-19 псує задоволення від перегляду футболу. У Динамо немає половини команди. Не знаю, чи буде матч захоплюючим, але, сподіваюся, все ж буде цікавим. Для нас це матч не за три очки, а за шість. Ми розуміємо, що у жодному разі не можна програвати, інакше буде 7 очок відставання. Буде важко потім наздоганяти. А щоб не наздоганяти, потрібно зосередитися на матчі і досягти бажаного результату", – сказав Коноплянка у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, перше Класичне у поточному сезоні відбудеться вже у неділю, 8 листопада. Початок матчу о 17:00.

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