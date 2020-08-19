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Коноплянка змінив ігровий номер у Шахтарі – такого в його кар'єрі ще не було

22:08 - Читать на русском
Коноплянка змінив ігровий номер у Шахтарі – такого в його кар'єрі ще не було
Євген Коноплянка / фото: ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Євген Коноплянка перед стартом нового сезону вирішив змінити номер на футболці.

Відтепер 30-річний вінгер виступатиме за Шахтар під 70-м номером замість 15-го, повідомляє прес-служба донецького клубу.

Шахтар підтвердив, що перший матч нового сезону проведе на НСК Олімпійський

Додамо, що Євген не зраджує своїй традиції і не обирає номери, під яким вже грав раніше. Зокрема, у Дніпрі Коно виступав спочатку під 42-м, а згодом взяв "десятку", у Севільї був 22-й, а в Шальше – 11-й.

У минулому сезоні, Коноплянка провів за Шахтар 30 матчів у всіх турнірах, у яких забив 5 голів та віддав 3 результативні передачі.

Нагадаємо, лише 17 серпня "гірники" завершили свої виступи у Лізі Європи, у півфіналі турніру поступившись міланському Інтеру. Вже 21 серпня команда Луїша Каштру зіграє з Колосом в УПЛ. Початок матчу о 19:00.

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Євген Євген Коноплянка Шахтар Шахтар
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