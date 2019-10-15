Коноплянка зізнався, що допомогло збірній України достроково оформити вихід на Євро-2020

Півзахисник збірної України Євген Коноплянка вважає, що "синьо-жовті" добре виглядали на тлі чинних чемпіонів Європи у матчі кваліфікації до Євро-2020.

"Якщо є цілі й бажання, то завдяки копіткій праці цього завжди можна досягти. Думаю, наша команда добре виглядала на тлі чинних чемпіонів Європи. Ми забили два м'ячі, вважаю, контролювали перебіг поєдинку, але вилучення й пенальті в наші ворота, звичайно, трохи нас підкосили. Проте збірній України вдалося втримати такий потрібний для неї переможний результат.

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Секрет успіху у відбірковому турнірі? Єдиний колектив, який утворився у збірній України, де один за всіх і всі за одного. Що стосується фінальної частини чемпіонату Європи, то я б не поспішав із прогнозами. На все свій час. Ми живемо сьогоднішнім днем ​​і зараз радіємо нашому успіху. Давайте поки що переживемо ці щасливі миті", – цитує Коноплянку прес-служба УАФ.

Нагадаємо, що збірна України під керівництвом Андрія Шевченка здолала португальців (2:1) у матчі відбору до Євро-2020 та оформила достроковий вихід на континентальну першість.

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