Коноплянка зазнав серйозної травми та пропустить найближчі матчі збірної України
Півзахисник Шахтаря та збірної України Євген Коноплянка вибув на тривалий термін через травму.
Коноплянка пошкодив м'яз стегна та залишиться без футболу щонайменше на 2 місяці, інформує телеканал Футбол.
Коноплянка має намір покинути Шахтар, – ЗМІ
Євген травмувався у перенесеному матчі 2-го туру проти Руха. Таким чином, півзахисник не допоможе збірній України у матчах проти Франції, Німеччини та Іспанії.
Нагадаємо, минулої осені Євген перебрався з Шальке у Шахтар. У поточному сезоні Коноплянка взяв участь у чотирьох матчах "гірників", проте переважно з'являвся на заміну – сумарно у його активі лише 74 зіграні хвилини та нуль результативних дій.
"Доведеться їхати в Росію": іспанські ЗМІ оцінили шанси Динамо і Шахтаря у Лізі чемпіонів