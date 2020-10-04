Півзахисник Шахтаря та збірної України Євген Коноплянка вибув на тривалий термін через травму.

Коноплянка пошкодив м'яз стегна та залишиться без футболу щонайменше на 2 місяці, інформує телеканал Футбол.

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Євген травмувався у перенесеному матчі 2-го туру проти Руха. Таким чином, півзахисник не допоможе збірній України у матчах проти Франції, Німеччини та Іспанії.

Нагадаємо, минулої осені Євген перебрався з Шальке у Шахтар. У поточному сезоні Коноплянка взяв участь у чотирьох матчах "гірників", проте переважно з'являвся на заміну – сумарно у його активі лише 74 зіграні хвилини та нуль результативних дій.

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