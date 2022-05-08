Сьогодні Краковія грала на виїзді проти Ракува, однак українець був змушений просити заміну вже на 20-й хвилині.

Миколенко забив супергол і травмувався у виїзному матчі АПЛ – українець та Пікфорд витягують Евертон з болота вильоту

Травма Коноплянки ще більш прикра, адже він якраз почав завойовувати довіру тренерського штабу. Для Євгена це був четвертий поспіль матч з перших хвилин. Щоправда, відзначитися результативними діями за Краковію поки не вдавалося.

Матч проти Ракува завершився нічиєю 1:1. Краковія йде на 8-му місці Екстракляси і не має серйозної турнірної мотивації.

Аталанта переграла Спецію в битві українців – Маліновський зробив гол і був найкращим, Коваленко спровокував вибух