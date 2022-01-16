Півзахисник Євген Коноплянка абсолютно не входить у плани Шахтаря на другу половину сезону.

Донецький клуб пояснив, чому 32-річний хавбек не потрапив у список гравців, які вирушили на турецькі збори.

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"Євген Коноплянка не поїхав на збір, бо займається пошуком нового клубу", – заявив представник Шахтаря у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, "гірники" підписали Коноплянку у вересні 2019-го року. Загалом Євген провів за Шахтар 46 матчів, оформивши 5 голів і 3 асисти. У поточній кампанії півзахисник награв жалюгідні 47 хвилин, страждаючи від травм. Його контракт завершується 30 червня цього року.

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