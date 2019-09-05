Коноплянка заявив, що Шевченко сам хотів, щоб вінгер зіграв за Шахтар за 2 дні до матчу збірної України

Новоспечений півзахисник Шахтаря Євген Коноплянка розповів, як вдалося домовитися з Андрієм Шевченком, щоб він відпустив гравця з табору збірної України.

"Вважаю, Андрій Миколайович сам хотів цього. Я підтримав, тому що робота на тренуваннях – одне, а в грі все зовсім інакше. У матчі ти зовсім інший, і я це відчув. У мене легені зараз у два рази більше розтягнулися", – цитує Коноплянку прес-служба Шахтаря.

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Нагадаємо, Євген отримав дозвіл покинути розташування національної команди, щоб мати можливість зіграти у товариському матчі за Шахтар проти Колоса (1:1). Вже 7 вересня збірна України проведе матч відбору на Євро-2020 проти Литви.

Відзначимо, що Коноплянка став гравцем Шахтаря в останній день трансферного вікна, підписавши з "гірниками" 3-річний контракт. Обидві сторони вирішили залишити в таємниці фінансові умови угоди.

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