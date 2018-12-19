Коноплянка залишився в запасі на матч проти Байєра

Головний тренер Шальке Доменіко Тедеско вчергове залишив у запасі вінгера Євгена Коноплянку.
Євген Коноплянка залишився на лаві для запасних на матч 16 туру Бундесліги проти Байєра.
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Стартовий склад: Ферманн, Маккенні, Настасіч, Бенталеб, Стамбулі, Каліджурі, Очіпка, Харіт, Сане, Шопф, Райт.
Запасні: Нюбель, Маскарель, Коноплянка Кутуцу, Скшибскі, Налдо.
Початок зустрічі о 19:30 за київським часом.
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