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Коноплянка залишився в запасі на матч проти Байєра

18:56 106 Читать на русском
Коноплянка залишився в запасі на матч проти Байєра
Євген Коноплянка / соцмережі

Головний тренер Шальке Доменіко Тедеско вчергове залишив у запасі вінгера Євгена Коноплянку.

Євген Коноплянка залишився на лаві для запасних на матч 16 туру Бундесліги проти Байєра.

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Стартовий склад: Ферманн, Маккенні, Настасіч, Бенталеб, Стамбулі, Каліджурі, Очіпка, Харіт, Сане, Шопф, Райт.

Запасні: Нюбель, Маскарель, Коноплянка Кутуцу, Скшибскі, Налдо.

Початок зустрічі о 19:30 за київським часом.

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Шальке - Байєр: Середа 19 грудня 2018

Шальке

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