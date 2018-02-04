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ЄВГЕН КОНОПЛЯНКА ШАЛЬКЕ - ВЕРДЕР ДИНАМО - ЕСТЕРСУНД ТРАНСФЕРИ

Коноплянка забив курйозний гол у матчі з Вердером

3 лютого 17:08 4956 Читать на русском
Коноплянка забив курйозний гол у матчі з Вердером
Євген Коноплянка / Getty Images

Євген Коноплянка відзначився за Шальке в матчі 21 туру Бундесліги проти Вердера.

Український вінгер Шальке Євген Коноплянка відкрив рахунок у матчі 21 туру Бундесліги проти Вердера. Євген завдяки своїй швидкості змістився з флангу та пробив по воротах з дальньої відстані. Після помилки кіпера гостей Іржі Павленки "шкіряний" залетів у сітку воріт.

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Шальке - Вердер: Субота 03 лютого 2018

Шальке
Матч завершено
1 : 2
Вердер
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