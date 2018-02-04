Коноплянка забив курйозний гол у матчі з Вердером

Євген Коноплянка відзначився за Шальке в матчі 21 туру Бундесліги проти Вердера.

Український вінгер Шальке Євген Коноплянка відкрив рахунок у матчі 21 туру Бундесліги проти Вердера. Євген завдяки своїй швидкості змістився з флангу та пробив по воротах з дальньої відстані. Після помилки кіпера гостей Іржі Павленки "шкіряний" залетів у сітку воріт.

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