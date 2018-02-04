Коноплянка забив курйозний гол у матчі з Вердером

Італія — 3 лют 65
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Інтер зіграв унічию з Кротоне, не зумівши виграти 8-й матч чемпіонату поспіль
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Кортрейк Макаренка переміг Сент-Трюйден Безуса, Гент Яремчука на останніх хвилинах врятувався в матчі з ЕйпеномБельгія — 3 лют 168
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Арсенал розгромив Евертон, Мхітарян і Обамеянг відзначилися результативними діямиАнглія — 3 лют 1066
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Мхітарян віддав 3 асисти в матчі з Евертоном та встановив одразу два досягненняАнглія — 3 лют 871
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Неймар забив 350-й гол в кар'єрі блискучим ударом зі штрафногоФранція — 3 лют 955
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