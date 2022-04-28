"Того, як ці нелюди вирішили зайти на нашу землю з такою агресією, я не міг уявити ніколи в житті. Це, мабуть, найстрашніший сон, який може бути. Коли читаєш, що вони роблять із дітьми, з батьками, навіть не знаю, що можна вигадати гірше. Не знаю, наскільки для цього треба бути нелюдяними, страшно потім жити з цим.

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Навіть нічого не зробивши, я звертаюся до людей у ​​Росії, ти вже несеш цей гріх, бо ти не проти цієї війни та нічого не говориш. Та скажи хоч щось! Якщо кожен у Росії потрошки щось скаже, все кардинально зміниться", – зазначив Коноплянка у інтерв'ю Футбол News.

Нагадаємо, триває 64-й день кривавої навали росіян на Україну. Окупанти планували захопити нас за кілька днів, проте ЗСУ влаштували їм незабутній прийом – рашисти вже накивали п'ятами з північного напрямку, проте продовжують тероризувати південну та східну частини України.

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