Коноплянка: Я розмовляв з Ахметовим – він велика людина

Хавбек Шахтаря Євген Коноплянка розповів про свою розмову з президентом донецького клубу Рінатом Ахметовим.

"Рінат Леонідович набрав мене, поговорили. Для мене це, якщо чесно, дуже приємно. Залишилися почуття після цієї розмови, правда.

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Знаєте, так. Велика людина. І коли такою розмовою він зі мною підтримує зв'язок, ну це дуже приємно. Тому що як ніби знаю його десять років. Так поговорили. Вдвічі приємно. Хочеться залишити світлу пляму в цьому клубі", – цитує Коноплянку офіційний сайт ТК Футбол 1/2.

Нагадаємо, нещодавно донецький Шахтар оголосив про підписання Коноплянки. За інформацією ЗМІ, Шальке отримав за свого вінгера 1,5 млн євро.

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