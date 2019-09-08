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Коноплянка: Я розмовляв з Ахметовим – він велика людина

8 вересня 23:25 176 Читать на русском
Коноплянка: Я розмовляв з Ахметовим – він велика людина
Рінат Ахметов / Фото ФК Шахтар

Хавбек Шахтаря Євген Коноплянка розповів про свою розмову з президентом донецького клубу Рінатом Ахметовим.

"Рінат Леонідович набрав мене, поговорили. Для мене це, якщо чесно, дуже приємно. Залишилися почуття після цієї розмови, правда.

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Знаєте, так. Велика людина. І коли такою розмовою він зі мною підтримує зв'язок, ну це дуже приємно. Тому що як ніби знаю його десять років. Так поговорили. Вдвічі приємно. Хочеться залишити світлу пляму в цьому клубі", – цитує Коноплянку офіційний сайт ТК Футбол 1/2.

Нагадаємо, нещодавно донецький Шахтар оголосив про підписання Коноплянки. За інформацією ЗМІ, Шальке отримав за свого вінгера 1,5 млн євро.

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Євген Коноплянка Євген Коноплянка Шахтар Шахтар Трансфери Шахтаря Рінат Ахметов
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