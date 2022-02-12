"Президент і тренер сказали, що хочуть бачити мене в Кракові – щоб перейшов до Краковії і показав, що вмію на полі. Для мене було задоволенням розмовляти з ними, як з сім'єю. Це перше – мені подобається, коли мене хочуть бачити і звуть по-батьківськи.

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Я у хорошій формі. Остання травма була 8 місяців тому – це був поганий період. Тепер хочу показати людям, які могли забути, як я граю. Я голодний і хочу допомогти команді заробляти по 3 очки в кожній грі.

Чому обрав собі номер 80? Це просто. Пам'ятаєте, який номер був у Роналдінью в Мілані? 80-й! Так що я – Роналдінью-молодший", – сказав Коноплянка у коментарі клубному YouTube-каналу.

Нагадаємо, Коноплянка перейшов у польський клуб у статусі вільного агента і підписав контракт терміном на півроку із опцією продовження ще на рік.

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