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Коноплянка все ще може перейти у Бешикташ через потенційний відхід Куарежми, – агент ФІФА

23:49 89 Читать на русском
Коноплянка все ще може перейти у Бешикташ через потенційний відхід Куарежми, – агент ФІФА
Євген Коноплянка / Соцмережі

Агент ФІФА Алааддін Гювен Меміс розповів, чому Бешікташ може повернутись до ідеї з трансфером Євгена Коноплянки.

"Шенол Гюнеш думає про те, як правильно витратити гроші, які є у клубу на трансфери. Першочерговим придбанням для Гюнеша був захисник, так як команда потребувала посилення оборони.

Наставник Бешикташа заявив, що йому не потрібен Коноплянка

Але спочатку пішов Бабель, зараз може піти з команди Куарежма. Тому ситуація змінилася. Тепер тренеру "орлів" потрібен буде Коноплянка, саме він повинен стати тим, хто зможе замінити Куарежму і Бабеля.

Коноплянка не потрапив навіть у заявку Шальке на матч проти Вольфсбурга

Але Бешикташ може собі дозволити тільки оренду українця. При цьому і для Коноплянки робота з Шенолом Гюнешем може позитивно вплинути на його кар'єру, так як турецький тренер вважається хорошим учителем, який вміє працювати з талановитими футболістами", – цитує агента ФІФА footboom.

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