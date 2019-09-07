Коноплянка вперше за два роки розпочне матч збірної України на лаві запасних – минула зустріч завершилася поразкою

Євро-2020 — 19:50 714
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Литва – Україна: Зінченко, Марлос і компанія феєрять у матчі відбору Євро-2020 – наші домінують і на трибунах
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Зозуля допоміг Альбасете вперше перемогти на виїзді в Сегунді 2019/20 – українець став героєм матчуІспанія — 18:56 591
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Литва – Україна: онлайн-трансляція матчу відбору Євро-2020Євро-2020 — 18:50 10617
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Кваліфікація Євро-2020: збірна Косово здобула вольову перемогу над Чехією та очолила групу АЄвро-2020 — 17:53 1363
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Литва – Україна: де дивитися матч онлайн – відбір Євро-2020Євро-2020 — 17:30 1509