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Коноплянка вперше за два роки розпочне матч збірної України на лаві запасних – минула зустріч завершилася поразкою

18:36 609 Читать на русском
Коноплянка вперше за два роки розпочне матч збірної України на лаві запасних – минула зустріч завершилася поразкою
Євген Коноплянка /Фото прес-служби збірної України

Новачок Шахтаря не отримав місця в стартовому складі збірної на матч відбору Євро-2020 проти Литви.

 
Олександр Зінченко 7’
Марлос 27’
7’ Олександр Зінченко
27’ Марлос

Востаннє Євген Коноплянка розпочинав матч національної команди з лавки більш ніж два роки тому.

Литва – Україна: стартові склади на матч відбору Євро-2020

Це сталося у товариському матчі проти збірної Мальти, який відбувся у червні 2017-о року. Тоді "синьо-жовті" зазнали несподіваної поразки з рахунком 0:1. Коноплянка з'явився на полі у другому таймі, однак не зміг допомогти Україні врятувати хоча б нічию.

Литва – Україна: де дивитися матч онлайн – відбір Євро-2020

Нагадаємо, матч Литва – Україна відбудеться сьогодні, 7 вересня, о 19:00 за київським часом.

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Теги
Євро-2020 Збірна України Литва - Україна Євген Коноплянка Євген Коноплянка Україна Україна
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