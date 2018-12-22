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Коноплянка вийде у стартовому складі Шальке на матч зі Штутгартом

15:51 48 Читать на русском
Коноплянка вийде у стартовому складі Шальке на матч зі Штутгартом
Євген Коноплянка / фото: ФК Шальке

Український вінгер Шальке Євген Коноплянка потрапив до стартового складу своєї команди.

О 16:30 розпочнеться матч 17 туру чемпіонату Німеччини між Штутгартом та Шальке. Український вінгер "гірників" Євген Коноплянка з’явится на полі з перших хвилин матчу.

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Цей поєдинок стане восьмим для українця у футболці Шальке в чемпіонаті цього сезону. За минулі 7 ігор Коноплянка відзначився однією гольовою передачею.

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Наразі підопічні Доменіка Тедеску посідають 14 місце у Бундеслізі з 15-ма очками, Штутгарт на 2 сходинки позаду з 14-ма заліковими пунктами.

Німеччина17 турМерседес-Бенц-Арена (Штутґарт)

Штутгарт - Шальке: Субота 22 грудня 2018

Штутгарт

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Євген Коноплянка Євген Коноплянка Шальке Шальке Німеччина Штутгарт - Шальке
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