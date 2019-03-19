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Коноплянка: Вірю, що збірна України повернеться з Португалії із заробленими очками

16:30 133 Читать на русском
Коноплянка: Вірю, що збірна України повернеться з Португалії із заробленими очками
Євген Коноплянка / фото: ФФУ

Півзахисник збірної України Євген Коноплянка поділився очікуваннями напередодні старту команди у відбірковому циклі Євро-2020.

 

"Ми не будемо боятися Португалію. Нам потрібно вийти на поле й показати свій рівень гри. Ми знайшли її, вона в нас виходила в Лізі націй. Я вірю, що ми повернемося з Лісабона із заробленими очками.

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У нас зараз усі думки про Португалію, тому забігати наперед і говорити про Сербію поки що рано. Ми з нею зустрічаємося за три місяці. Поки що у збірної України на порядку денному два інші опоненти – збірні Португалії та Люксембургу.

Люксембург – прохідний суперник для України? Не варто так говорити. Футбол карає тих, хто недооцінює своїх суперників", – цитує Коноплянку прес-служба ФФУ.

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Поєдинок Португалія – Україна у рамках відбору до Євро-2020 відбудеться у Лісабоні 22 березня. А через три дні "синьо-жовті" зіграють проти команди Люксембургу.

Теги
Євро-2020 Португалія - Україна Україна Україна Збірна України Євген Коноплянка Євген Коноплянка
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