Коноплянка вилетів на 2-3 тижні та ще може зіграти до кінця сезону

Півзахисник Євген Коноплянка не допоможе Шальке з Гельзенкірхена в найближчих поєдинках німецької Бундесліги через травму.

На відновлення українцю знадобляться 2-3 тижні. Про це журналіст Bild Марк Зікманн повідомив у своєму твіттері.

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Євген Коноплянка травмувався на тренуванні Шальке в неділю. Вінгер "кобальтових" зазнав ушкодження м'яза стегна. Вочевидь, він повернеться до двох заключних поєдинків сезону в Бундеслізі – проти леверкузенського Байєра (11 травня) та Штутгарта (18 травня). Це означає, що Коно буде готовий до матчів збірної України проти сербів і команди Люксембургу.

Команда українського півзахисника досі не гарантувала собі збереження прописки в еліті. За 4 тури до кінця першості Шальке на 6 очок випереджає зону перехідних матчів, у якій наразі перебуває якраз Штутгарт (21 пункт).

Коноплянка востаннє грав на початку квітня, коли гельзенкірхенці програли Вердеру (0:2). Усього в його активі 12 матчів у чемпіонаті, в яких забив 1 гол і відзначився одним асистом.