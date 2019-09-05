"Коноплянка виконав поставлене завдання на матч", – Каштру

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру прокоментував дебют Євгена Коноплянки у складі "гірників" в спарингу проти Колоса.

"Коноплянка – гравець, який не потребує представлень. Він ще один гравець, який повинен допомогти нашій команді. Шахтар багато років перемагає, тому кожен, хто приходить до нас, повинен бути з достатніми якостями, щоб допомагати всім перемагати.

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Коноплянка виконав своє завдання як його просили з повною віддачею і професіоналізмом. Це те, що мене цікавить на даний момент. Скільки часу потрібно йому для адаптації? Гравець сам дасть відповідь. Він працював індивідуально, йому потрібен буде час. Зрозуміло, що команда допоможе йому пройти той складний шлях.

Ми не будемо індивідуалізувати Коноплянку, адже ми в Шахтарі любимо говорити про команду. Всі хлопці працюють з командним духом, і сподіваюся, Коноплянка скоро стане повноцінною частиною нашої родини", – поділився Каштру в коментарі Sportarena.

Зазначимо, що Шахтар у спарингу не зміг здолати Колос, розписавши нічию 1:1.

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