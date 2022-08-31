Півзахисник Краковії Євген Коноплянка нарешті зміг вперше забити в офіційному матчі в Польщі.

Кубок Польщі 2022/23, 1/32 фіналу

ЛКС Лагув – Краковія – 1:3

Голи: Чельмецкі, 11 – Какабадзе, 34, Гіце, 59, Коноплянка, 90+4

Суперником Краковії в Кубку Польщі став ЛКС Лагув – представник четвертого дивізіону місцевої першості. Саме аутсайдер і повів в рахунку на 11 хвилині. Какабадзе вирівняв положення ще до перерви.

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На початку другого тайму Гіце вивів вже Краковію вперед, а крапку в зустрічі поставив Коноплянка. Євген отримав м'яч на лівому фланзі, вискочив один на один з воротарем і легко його переграв.

Додамо, що Коноплянка приєднався до Краковії взимку цього року, але до цього ще не відзначався результативними діями в Польщі.

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