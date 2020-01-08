Коноплянка відреагував на авіакатастрофу українського літака в Ірані

Півзахисник збірної України та донецького Шахтаря Євген Коноплянка висловив співчуття родинам загиблих у катастрофі, в яку потрапив український літак поблизу столиці Ірану.

"Моє серце палає разом з родичами загиблих", – написав Коноплянка на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

Шевченко висловив співчуття жертвам авіакатастрофи в Ірані

Нагадаємо, авіакатастрофа сталася сьогодні близько 6 години ранку поблизу летовища Тегерана. Boeing 737-800 NG української авіакомпанії МАУ виконував рейс Тегеран – Київ. За попередніми даними, на борту літака перебували 176 пасажирів та членів екіпажу – усі вони загинули. Серед загиблих – громадяни України, Ірану, Канади, Афганістану, Німеччини, Швеції та Великої Британії.

Молюся за жертв трагедії та за Україну, – асистент Шевченка відреагував на авіакатастрофу в Ірані