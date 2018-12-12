Коноплянка: Від Локомотива очікували більшого

Український хавбек Шальке Євген Коноплянка поділився враженнями від перемоги над московським Локомотивом (1:0) у матчі Ліги чемпіонів.

"Не можу сказати, чому у нас була така перевага. Я не тренер все-таки. На мою думку, ми високо пресингували і не давали розганяти атаки. Від Локомотива очікували більшого, все-таки їм була необхідна перемога. Тим більше ще й Порту зробив подарунок, все було в їхніх руках.

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Перевага в кінцівці зустрічі? Вона була, так? У Німеччині всі команди фізично добре підготовлені. Ми багато працюємо без м'ячів – бігом. Може, це позначилося. Ну і грали багато хлопців, які не отримують ігрової практики, тому бажання було більше", – цитує Коноплянку видання championat.

За підсумками групового раунду ЛЧ Шальке вийшов у плей-офф турніру. Локомотив зайняв останню сходинку в групі та покидає змагання.

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