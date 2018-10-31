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Коноплянка – у стартовому складі Шальке на матч Кубка Німеччини проти Кельна

18:40 708 Читать на русском
Коноплянка – у стартовому складі Шальке на матч Кубка Німеччини проти Кельна
Євген Коноплянка / соцмережі

Півзахисник Шальке Євген Коноплянка потрапив до стартового складу на виїзний матч 1/16 фіналу Кубка Німеччини проти Кельна.

Головний тренер Шальке Доменіко Тедеско випустив українського вінгера Євгена Коноплянку в стартовому складі на матч Кубка Німеччини проти лідера другої Бундесліги Кельна.

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Стартовий склад Шальке: Нюбель, Менділ, Настасіч, Ут, Коноплянка, Руди, Бургшталлер, Харіт, Сане, Шопф, Налдо.

Матч розпочнеться о 19:30 за київським часом.

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Кельн - Шальке: Неділя 22 квітня 2018

Кельн
Матч завершено
2 : 2
Шальке
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