Коноплянка – у стартовому складі Шальке на матч Кубка Німеччини проти Кельна

Півзахисник Шальке Євген Коноплянка потрапив до стартового складу на виїзний матч 1/16 фіналу Кубка Німеччини проти Кельна.
Головний тренер Шальке Доменіко Тедеско випустив українського вінгера Євгена Коноплянку в стартовому складі на матч Кубка Німеччини проти лідера другої Бундесліги Кельна.
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Стартовий склад Шальке: Нюбель, Менділ, Настасіч, Ут, Коноплянка, Руди, Бургшталлер, Харіт, Сане, Шопф, Налдо.
Матч розпочнеться о 19:30 за київським часом.
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