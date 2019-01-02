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Коноплянка в образі шейха привітав усіх з Новим роком

20:58 0 Читать на русском
Коноплянка в образі шейха привітав усіх з Новим роком
Євген Коноплянка / Бундесліга

Вінгер Шальке Євген Коноплянка оригінально привітав з Новим роком.

Євген Коноплянка відсвяткував Новий рік тематикою Близького Сходу. Одягнувшись, як арабський шейх, українець виклав фото в Інстаграм та привітав усіх зі святом.

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Нагадаємо, у ЗМІ активно поширюється інформація, що Коноплянка вже в січні покине Шальке і може перейти в Галатасарай.

Шальке провалив осінню частину сезону, займаючи 13 сходинку і маючи 18 очок.

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Теги
Євген Коноплянка Євген Коноплянка Шальке Шальке Німеччина
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