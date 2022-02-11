На табло домашнього стадіону Краковії з'явився український прапор, про що повідомляє прес-служба клубу у твіттері.

Коноплянка стане гравцем Краковії – ЗМІ розкрив рамки зарплати і жорстку умову Шахтаря

Про трансфер повідомляє і журналіст Ігор Бурбас у своєму Telegram-каналі. За його інформацією, про перехід мають оголосити у найближчі години, а угода розрахована до кінця сезону з опцією пролонгації. Повідомлялось, що головною мотивацією Євгена для переходу в Польщу є ігрова практика, а от у зарплаті він втратить суттєво – після 1,5 млн євро у Шахтарі вінгер отримуватиме близько 220 тисяч євро.

Нагадаємо, у поточному сезоні Коноплянка двічі вийшов на поле, награвши 47 хвилин. Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі навіть не взяв його на збори в Туреччину.

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