Коноплянка: У складі збірної Сербії виступають гравці топ-рівня, як і в України

Вінгер збірної України Євген Коноплянка поділився очікуваннями від майбутнього матчу відбору до Євро-2020 проти Сербії.

"Правду кажучи, сил витратили чимало, був насичений день. Зранку – фітнес, стабілізація, потім – великий теніс. А ввечері ми провели доволі цілеспрямоване тренування – на фізику, на тактику й узагалі на все, що потрібно. Відчуваю, що набираю форму.

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Серби – дуже серйозний суперник. Під час сезону ми ледь не щодня спілкувалися на тему цього матчу з моїм одноклубником та другом Настасічем, обмінювалися думками, розмовляючи про нашу збірну і про їхню. У результаті ми оцінили шанси команд як 50 на 50. Ось такого висновку ми дійшли.

У них – топ-гравці, як і у нас. Вважаю, що все в наших руках. Усе залежить від того, як ми налаштуємося, і як підготуємося в усіх аспектах – не буду їх зараз перелічувати. Якщо ми будемо готові, то досягнемо своєї мети.

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Ми давно не грали у Львові, сподіваюся, вболівальники скучили за нами, як і ми за ними. Тож вірю, що 12-й гравець буде гнати нас уперед", – розповів Коноплянка в коментарі офіційному сайту УАФ.