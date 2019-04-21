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Коноплянка травмувався на тренуванні Шальке

13:36 346 Читать на русском
Коноплянка травмувався на тренуванні Шальке
Євген Коноплянка / фото: ФК Шальке

Півзахисник Шальке Євген Коноплянка може не допомогти "кнаппен" у найближчих матчах.

Після розгромної поразки Шальке від Хоффенхайма (2:5) головний тренер "кнаппен" Хуб Стевенс вирішив покарати гравців та скасував запланований великодній вихідний.

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Відтак Коноплянка разом з командою сьогодні вийшли на тренування, однак українець був вимушений покинути заняття достроково. Журналіст Bild Марк Зікманн повідомляє, що Коно покинув межі поля, тримаючись за стегно. Є підозри, що він отримав травму привідного м'язу.

Зазначимо, що Стевенс не надто довіряє Євгенові, який останнім часом не потрапляє навіть до заявки Шальке на матчі Бундесліги.

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Теги
Українці за кордоном Німеччина Євген Коноплянка Євген Коноплянка Шальке Шальке
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