"Для мене було за честь перебувати у такій теплій сім'ї, як Шахтар Донецьк, який я поважаю. Ви – не тільки топ-команда, але ще й топові люди.

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Хочу подякувати всім, хто працює у цьому клубі: починаючи з тих, хто стежить за чистотою у роздягальні, та закінчуючи президентом клубу. Щиро шкода, що через травми мені не вдалося повною мірою віддати себе футболу. Кажуть, що травми – це прихований суперник будь-якого спортсмена.

Але, незважаючи на всі складнощі, були у нас круті моменти, які зі мною залишаться на все життя. Життя не закінчується і я продовжую далі працювати, бо футбол – це наше життя! Шахтар, я вас усіх обіймаю і бажаю лише удачі та перемог у подальших змаганнях", – написав Коноплянка на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, Коноплянка перейшов у Шахтар на початку вересня 2019 року з німецького Шальке за 1,8 млн євро. У поточному сезоні він лише двічі вийшов на поле, награвши сумарно 47 хвилин. Роберто Де Дзербі взимку не взяв його на збори в Туреччину, після чого вінгер розпочав пошуки нового клубу. У п'ятницю, 11 лютого, Євген уклав угоду з польською Краковією, в якій виступатиме до кінця сезону.

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