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Коноплянка та бразильський новачок Шахтаря потрапили у заявку "гірників" на Лігу чемпіонів

22:01 716 Читать на русском
Коноплянка та бразильський новачок Шахтаря потрапили у заявку "гірників" на Лігу чемпіонів
Євген Коноплянка / Фото ФК Шахтар

В таборі Шахтаря внесли певні корективи у список гравців, які захищатимуть честь команди в ЛЧ.

Новоспечений вінгер Шахтаря Євген Коноплянка був внесений до заявки донецького клубу на найпрестижніший клубний турнір, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Також до цього списку потрапив 19-річний бразильський захисник Вітао, якого "гірники" також нещодавно придбали.

Із заявки був виключений форвард Фернандо, який перейшов на правах оренди у Спортінг. Також в заявці немає Майкона, який відновлюється від травми.

Нагадаємо, Шахтар потрапив у групу разом із Аталантою, Манчестер Сіті та загребським Динамо. Перші поєдинки групового етапу Ліги чемпіонів стартують вже 17 вересня.

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