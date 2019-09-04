Коноплянка та бразильський новачок Шахтаря потрапили у заявку "гірників" на Лігу чемпіонів

В таборі Шахтаря внесли певні корективи у список гравців, які захищатимуть честь команди в ЛЧ.

Новоспечений вінгер Шахтаря Євген Коноплянка був внесений до заявки донецького клубу на найпрестижніший клубний турнір, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

"Хочу увійти в історію Шахтаря", – сильна заява Вітао

Також до цього списку потрапив 19-річний бразильський захисник Вітао, якого "гірники" також нещодавно придбали.

Із заявки був виключений форвард Фернандо, який перейшов на правах оренди у Спортінг. Також в заявці немає Майкона, який відновлюється від травми.

Нагадаємо, Шахтар потрапив у групу разом із Аталантою, Манчестер Сіті та загребським Динамо. Перші поєдинки групового етапу Ліги чемпіонів стартують вже 17 вересня.

Коноплянка в Шахтарі: Зрада філософії та проблема для збірної України, або 4 перестороги найгучнішого трансферу літа