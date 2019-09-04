Коноплянка та бразильський новачок Шахтаря потрапили у заявку "гірників" на Лігу чемпіонів

В таборі Шахтаря внесли певні корективи у список гравців, які захищатимуть честь команди в ЛЧ.
Новоспечений вінгер Шахтаря Євген Коноплянка був внесений до заявки донецького клубу на найпрестижніший клубний турнір, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
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Також до цього списку потрапив 19-річний бразильський захисник Вітао, якого "гірники" також нещодавно придбали.
Із заявки був виключений форвард Фернандо, який перейшов на правах оренди у Спортінг. Також в заявці немає Майкона, який відновлюється від травми.
Нагадаємо, Шахтар потрапив у групу разом із Аталантою, Манчестер Сіті та загребським Динамо. Перші поєдинки групового етапу Ліги чемпіонів стартують вже 17 вересня.
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