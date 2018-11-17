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Коноплянка став лідером за кількістю обіграшів в дивізіоні В Ліги націй

20:40 226 Читать на русском
Коноплянка став лідером за кількістю обіграшів в дивізіоні В Ліги націй
Євген Коноплянка / фото із соцмереж

Пізахисник збірної України Євген Коноплянка здійснив найбільше спроб обіграти суперника серед гравців дивізіону В Ліги націй.

Євген Коноплянка у всіх матчах турніру, за даними WyScout, 23 рази йшов в обіграш. Жоден гравець з 12 команд Дивізіону В не робив це частіше, повідомляє Football.ua.

Стільки ж спроб у Едіна Джеко з Боснії і Герцеговини. На третьому місці ще один гравець "синьо-жовтих" Марлос.

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В середньому за 90 хвилин у Коноплянки 7.14 спроб обіграти суперника, у Марлоса – 5.98, у Джеко – 5.45.

Відсоток успішності у Марлоса трохи більший, ніж у Коноплянки – 89.47 проти 82.61. Лідирує за цим показником Едін Вішча (Боснія і Герцеговина) – 100% при 12 спробах.

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Ліга націй5 тур

Словаччина - Україна: П'ятниця 16 листопада 2018

Словаччина
Матч завершено
4 : 1
Україна
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Ліга націй Словаччина - Україна Україна Україна Збірна України Євген Коноплянка Євген Коноплянка Едін Джеко Едін Джеко Марлос Марлос Едін Вішча Едін Вішча
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